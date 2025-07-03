«Авито Работа» и TAPP Group: средние заработные платы в угольной промышленности выросли на 13%

Меры государственной поддержки угольной отрасли, принятые в мае 2025 г., а также развитие промышленных и инжиниринговых проектов, стали драйверами роста рынка труда. Аналитики «Авито Работы» фиксируют, что весной 2025 г. в угольной промышленности происходит рост средних зарплатных предложений. Весной 2025 г. кандидатам в угольной сфере предлагали в среднем 80,206 тыс. руб/мес за полный день, что на 13% выше, чем за аналогичный период 2024 г. По данным TAPP Group, модернизация производств и внедрение искусственного интеллекта усиливают потребность в специалистах с цифровыми компетенциями. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Так, в условиях перехода к цифровым технологиям предприятия активнее внедряют решения на базе искусственного интеллекта. На одном из обогатительных производств TAPP Group реализовала такую систему для автоматизации участка дробления — извлечение полезного ископаемого выросло на 6%. Если ранее про автоматизацию говорили, что такие технологии снижают долю тяжелого физического труда, минимизируют влияние человеческого фактора и повышают стабильность производственных процессов, то сейчас про искусственный интеллект можно смело утверждать — он снижает количество рутинных задач и облегчает процесс принятия важных оперативных решений. Применение технологий на основе искусственного интеллекта требует от специалистов новых знаний и постепенного освоения цифровых инструментов.

В связи с переходом предприятий на цифровые технологии и автоматизированные системы управления и развитием комплексных инжиниринговых проектов на промышленных объектах аналитики «Авито Работы» фиксируют рост спроса на инженеров: количество вакансий по итогам весны 2025 увеличилось на 71%.

В рейтинге федеральных округов по самым высоким зарплатным предложениям в угольной промышленности на первой строчке расположился Центральный федеральный округ со средним предложением 126 676 руб/мес. Это обосновано высокой концентрацией штаб-квартир компаний и инжиниринговых центров в Москве и Московской области.

Северо-Западный федеральный округ занимает второе место (119,822 тыс. руб/мес), где ключевую роль играют промышленные предприятия Санкт-Петербурга и портовая инфраструктура, обеспечивающая экспортные поставки.

Дальневосточный федеральный округ (115,618 тыс. руб/мес) замыкает тройку лидеров с самыми высокими зарплатными предложениями. Развитие новых месторождений и государственные меры поддержки, включая налоговые льготы, способствуют экономическому росту региона и развитию инфраструктуры.

Эксперты «Авито Работы» также выявили профессии с наиболее значительным ростом зарплатных предложений. Так, средняя предлагаемая зарплата у машинистов спецтехники увеличилась на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув в среднем 135 тыс. руб/мес. У электромонтажников рост составил 48% (74,05 тыс. руб/мес), а у механиков — 44% (167 тыс. руб/мес). Такой рост зарплат среди технических специалистов связан с высокой конкуренцией на рынке труда за квалифицированные кадры, особенно на фоне реализации инфраструктурных проектов и модернизации производств. Наибольший спрос наблюдается на работников, способных обслуживать современное высокотехнологичное оборудование, что объясняет максимальные темпы роста у машинистов спецтехники и механиков.

Отдельно стоит отметить категорию инженеров: их зарплатные предложения выросли на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув 89,595 тыс. руб/мес. Это подчеркивает устойчивый спрос на инженерные специальности, которые остаются ключевыми для развития промышленности и инфраструктурных инициатив.

«Рынок труда в угольной отрасли сегодня один из самых конкурентных — квалифицированных специалистов не хватает, поэтому мы активно прибегаем к внутренней подготовке. За четыре года на базе корпоративного университета прошли обучение более тысячи человек. При этом мы видим, что решением дефицита рабочих кадров и среднего инженерного состава является внедрение интеллектуальных алгоритмов для управления технологическими процессами. В результате этого повышается производительность труда, увеличивается выход продукции и ее качество — за счет исключения человека из рутинных операций. Искусственный интеллект предотвращает перегрузку оборудования, не допускает работы с пониженной эффективностью, снижает риск аварий и оптимизирует график плановых ремонтов», — сказал Дмитрий Лохов, генеральный директор TAPP Group.

«Развитие промышленности и масштабных инжиниринговых проектов напрямую влияет на рынок труда, что мы и наблюдаем в технических профессиях и в инженерии. Это создает высокий спрос на квалифицированных специалистов, способных работать с новыми технологиями и на сложных объектах. В таких условиях компаниям важно не только конкурировать за специалистов достойными зарплатами, но и участвовать в их подготовке и переподготовке — только так можно закрыть растущую потребность в квалифицированных инженерно-технических кадрах», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».