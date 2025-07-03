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«МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей ЖК столичного региона

Жители 18 ЖК получили возможность пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 200 Мбит/с благодаря строительству новых базовых станций. Современное телеком-оборудование «МегаФона» появилось как на территории уже заселенных домов и дворов, так и в пределах еще строящихся корпусов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» заранее спрогнозировали нагрузку на сеть в районах активного жилищного строительства, чтобы связь работала стабильно даже в часы пик. В частности, базовые станции оператора заработали в таких крупных жилых комплексах, как «Зеленый парк» в Зеленограде, «Счастье» в Вешняках, «Татьянин Парк» в Солнцево, «Событие» в Очаково-Матвеевском, Green park у Ботанического сада и «Level Причальный» на Шелепихинской набережной. В последнем надежное покрытие охватывает не только придомовую территорию, но и паркинг, лифтовые и входные зоны во всех корпусах.

Новая инфраструктура поддерживает VoLTE — технологию голосовой связи через 4G, с помощью которой можно одновременно совершать звонок и пользоваться мобильным интернетом. А технология MIMO 2х2, передающая данные одновременно по двум каналам, позволила увеличить пропускную способность сети. Все это дает возможность жителям ЖК с комфортом пользоваться видеосвязью, смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, проводить стримы, а также управлять умными устройствами без задержек.

«Нам важно, чтобы в новых жилых пространствах мобильная связь была не просто доступной, но и быстрой. Особенно это важно для семей с детьми, пожилых людей и тех, кто работает удаленно. Улучшения уже коснулись порядка 100 тыс. жителей московских и подмосковных ЖК. Мы продолжаем наращивать мощность сети, чтобы каждый абонент мегаполиса смог пользоваться всеми возможностями цифровой среды, где бы он ни находился», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

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