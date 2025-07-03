Новосибирцы стали самыми активными покупателями одежды на маркетплейсах

МТС AdTech, входящая в цифровую экосистему МТС, проанализировала, где россияне предпочитают покупать одежду. Оказалось, что 63% жителей страны одеваются на маркетплейсах. Самыми активными покупателями на подобных платформах стали сибиряки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

74% среди опрошенных жителей Сибирского федерального округа предпочитают покупать одежду на маркетплейсах. Это самый высокий результат по стране. 13% сибиряков одеваются в магазинах масс-маркета, 11% — на вещевых рынках. Основные аргументы в пользу выбора вещевых рынков – возможность оценить качество вещей на ощупь и примерить их, а также вероятность снизить цену, поторговавшись с продавцом. По 1% опрошенных отдают предпочтение секонд-хендам и люксовым брендам.

Основная аудитория вещевых рынков – это представители поколения Х, они же, чаще остальных делают покупки в магазинах люксовых брендов. Беби-бумеры чаще других возрастных групп, одеваются на маркетплейсах. Большая часть аудитории магазинов масс-маркет и секонд-хендов – зумеры.

«Ценности разных поколений сказываются на паттернах покупки предметов гардероба. Например, поколение Х формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах — для таких площадок это зона роста. Зумеры хотят выглядеть модно и привлекательно, но пока не обладают достаточным доходом для люксовых брендов, поэтому выбирают демократичный масс-маркет. Однако, аудитории разных площадок все чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учетом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data», — сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.