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Tarantool от VK Tech подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России

Решение для обработки и хранения данных Tarantool (СУБД Tarantool Plus), разработанное VK Tech, обновило сертификат соответствия ФСТЭК России. Документ подтверждает, что продукт соответствует требованиям безопасности для средств защиты информации и ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители VK.

В состав решения входят Tarantool Database — высокопроизводительная in-memory NoSQL CУБД, а также Tarantool Clusters Federation — модуль для создания отказоустойчивых систем на основе двух кластеров.

Продукт предназначен для использования на значимых объектах КИИ, а также в государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами. Кроме того, он подходит для систем обработки персональных данных и информационных систем общего назначения.

«Сертификацией ФСТЭК России мы подтверждаем соответствие Tarantool и продуктов, которые мы разрабатываем на его основе, самым строгим требованиям к обеспечению безопасности систем и данных. Это позволит бизнесу и государственным компаниям гарантировать устойчивость к внешним вызовам и формирует основу для их безопасного цифрового развития», — сказала директор по продуктам направления дата-сервисов VK Tech Екатерина Канунникова.

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