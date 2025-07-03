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Вышло обновление eXpress для ОС «Аврора»

Вышло обновление супераппа eXpress для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Ключевые доработки

Появились эмоджи и стикеры. Сделано позиционирование на первом непрочитанном сообщении при входе в чат.

Добавлена обработка диплинков внутри приложения: возможность подключиться к чату по ссылке, отображение сообщений со ссылками. Реализован поиск по сообщениям в чате: интерфейс поиска, навигация по найденным сообщениям, позиционирование и подсветка.

Появилась карусель изображений в чате и общих файлах с возможностью перелистывать их свайпом. Реализована предзагрузка вложений перед форвардом (можно пересылать еще не скачанное вложение).

Добавлена функция «Загрузить все сообщения чата» через его свойства (для групповых, персональных чатов и Сохраненных сообщений). Ускорена работа с базой данных приложения

Приложение для ОС Аврора (версия 0.4.33) можно скачать на сайте eXpress. Поддерживаются версии ОС Аврора, начиная с 5 и выше.

В январе 2025 г. суперапп eXpress стал доступен для пользователей устройств на базе ОС «Аврора», первой отечественной мобильной операционной системы, которая поддерживает корпоративные решения. Разработка приложения для этой ОС началась в начале 2023 г., и к концу 2024 г. были полностью реализованы ключевые функции, такие как авторизация на корпоративных серверах, создание чатов и каналов, обмен медиафайлами в различных форматах и настройка уведомлений.

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