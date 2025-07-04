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70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах

МТС и центр аналитики и исследований MTC AdTech провели опрос россиян о выборе площадки для покупки вещей, обуви и аксессуаров. По данным исследования, чаще всего жители России покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 17% – в магазинах одежды масс-маркет, 3% – в секонд-хенде. Покупать предметы гардероба в магазинах люксовых брендах и на ресейл-платформах предпочитают всего по 1% респондентов. Жители Бурятии также следуют общероссийским трендам. Так, 70% опрошенных отдают предпочтение маркетплейсам при обновлении гардероба, и лишь 30% идут за покупками на вещевой рынок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным опроса, 25% дальневосточников, в том числе жителей Бурятии, предпочитают одеваться на вещевых рынках, потому что там можно найти больше вещей, подходящих по возрасту и размеру, гибкая цена, а также возможен торг. 19% выбирают рынок из-за возможности оценить качество вещей на ощупь и примерить их, у 6% респондентов ходить на рынок за покупками уже вошло в привычку.

Из тех, кто приобретает предметы гардероба на маркетплейсах, 79% опрошенных покупают одежду, 77% аксессуары и 67% обувь; 59% покупателей магазинов масс-маркет брендов идут туда за одеждой, 54% за аксессуарами и 49% за обувью; 52% участников опроса, которые одеваются на вещевых рынках, приобретают там одежду, 50% аксессуары и 41% обувь.

«Ценности разных поколений сказываются на паттернах покупки предметов гардероба. Например, поколение Х формировалось в расцвет вещевых рынков, им привычно покупать вещи именно там. При этом данная аудитория активно пользуется интернетом и потенциально может перейти к онлайн-покупкам на маркетплейсах – для таких площадок это зона роста. Зумеры хотят выглядеть модно и привлекательно, но пока не обладают достаточным доходом для люксовых брендов, поэтому выбирают демократичный масс-маркет. Однако, аудитории разных площадок все чаще пересекаются, и возникает необходимость точного таргетинга с учетом не только социально-демографического портрета, но и покупательских паттернов, поэтому мы видим на рынке фешн растущий спрос на данные Big Data», – сказал коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Методология

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в мае 2025 г.

Поколения: беби-бумеры – с 1946 по 1964 гг.; поколение X (иксы) – с 1965 по 1980 гг.; поколение Y (миллениалы) – с 1981 по 1995 гг.; поколение Z (зумеры) – с 1996 по 2010 гг.

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