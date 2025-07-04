Linx Cloud вошел в топ-10 провайдеров в рейтинге IaaS Enterprise

Linx Cloud занял седьмое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025, составленным Market.CNews. В 2024 г. компания была на 18 месте. Таким образом, Linx Cloud за год поднялся в рейтинге на 11 пунктов.

В ходе составления рейтинга Market.CNews проводил сравнение облачных решений по таким параметрам, как наличие российских платформ виртуализации и доступность российских серверных операционных систем.

Также оценивался уровень защищенности учетных записей по требованиям ФСТЭК, наличие сертификатов безопасности и тип используемых процессоров. Кроме того, оценке подвергались дата-центры, в которых расположены облачные серверы, варианты тарификации и возможность тестового периода.

Дополнительно анализировались заявленные показатели SLA, стоимость сервисов, количество доступных конфигураций, скидки при годовой оплате и другие параметры.

Одна из причин повышения позиции Linx Cloud в рейтинге — изменение подхода к SLA. Компания повысила гарантированный уровень доступности сервисов до 99,99%. Сказалось и то, что за последний год ассортимент облачных услуг Linx Cloud пополнился PaaS-сервисами — контейнерной платформой на базе российского решения Deckhouse Kubernetes Platform, облачными базами данных PostgreSQL, а также сервисами информационной безопасности, технической поддержки и администрирования систем.

Свою роль сыграло и предоставление доступа к новым операционным и серверным системам, в том числе из реестра отечественного ПО. Большое значение имело также появление у корпоративных клиентов возможности тестирования продуктов Linx Cloud в течение более продолжительного периода. Это важно для крупных заказчиков компании, которым необходимо проводить всестороннюю проверку продуктов и тщательное пилотирование.

Кроме того, сказался тот факт, что облачная платформа Linx Cloud прошла аттестацию ФСТЭК, подтвердив выполнение требований 152-ФЗ к первому уровню защищенности информационных систем. Это актуально для клиентов из сегмента Enterprise, предъявляющих повышенные требования к безопасности персональных данных.

По итогам 2024 г. облачное направление Linx увеличилось на 81%. Его развитие было обусловлено увеличением спроса на облачные вычисления со стороны существующих клиентов, расширением клиентской базы и запуском новых сервисов.

За 2024 г. общее количество заказчиков компании увеличилось на 17%. Наибольшее количество новых клиентов Linx Cloud относилось к финансовому сектору, сфере информационных технологий, розничной торговли и промышленности.

«Выход в топ-10 рейтинга IaaS Enterprise — это подтверждение нашей стратегии, ориентированной на надежность и безопасность предоставляемых сервисов. Linx Cloud становится заметным игроком облачного рынка, мы создаем инфраструктуру, которая отвечает самым высоким требованиям бизнеса, и делаем использование облачных сервисов экономически выгодным для бизнеса наших клиентов», — отметила коммерческий директор Linx Cloud Мария Маркова.