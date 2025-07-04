Москвичи и гости столицы впервые смогут забронировать стол во «Вкусно — и точка» в «Яндекс Еде»

Столик во «Вкусно — и точка» впервые стал доступен для бронирования эксклюзивно в «Яндекс Еде». Сервис будет накрывать в легендарном предприятии сети на Пушкинской площади специальный стол каждые выходные июля. Его можно зарезервировать заранее в разделе «Куда сходить».

Хостес встретит и проводит гостей к красиво сервированному столу, где они смогут заказать блюда из основного меню сети. Обслуживать их будет персональный официант.

С 5 июля 2025 г. в карточке предприятия «Вкусно — и точка» в разделе «Куда сходить» будут появляться доступные временные слоты для бронирования. Опция будет работать до конца июля 2025 г. только по субботам и воскресеньям.

Раздел «Куда сходить» появился в «Яндекс Еде» весной 2024 г. В нем собрана информация о более чем 75 тыс. ресторанов и кафе — это порядка 80% от всех заведений по всей стране. Нейросеть и фильтры помогают быстро найти ресторан с желаемой концепцией в нужном месте, с лучшими отзывами или с особыми условиями. Функция работает во всех городах, где представлена «Яндекс Еда».

В ноябре 2024 г. в разделе «Куда сходить» появилось онлайн-бронирование столов в более чем 1000 заведениях Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, в «Яндекс Еде» пользователи теперь могут полностью спланировать поход в ресторан: выбрать заведение с помощью подборок, фильтров и личной ленты рекомендаций, зарезервировать столик и построить маршрут.