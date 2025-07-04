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МТС накрыла высокоскоростным интернетом еще три малых населенных пункта Красноярского края

МТС развернула сеть LTE в малых населенных пунктах Красноярского края — деревнях Алтат, Лесные Поляны и поселке Белая Роща, расположенных в Назаровском и Ужурском муниципальных округах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В населенных пунктах, где появилась связь четвертого поколения от МТС, проживают в общей сложности порядка 500 человек.

«МТС продолжает расширять сеть LTE в Красноярском крае, в том числе устраняя цифровое неравенство в малых и отдаленных деревнях и селах региона. Мы понимаем, что связь сегодня — это базовая необходимость для комфортной жизни, поэтому постоянно запускаем все больше телеком-оборудования. В 2025 г. мы уже оцифровали порядка 50 населенных пунктов, среди которых как большие города с населением до ста тысяч человек, так и небольшие деревни и села, где проживают не больше ста жителей», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС расширила покрытие на федеральной трассе «Сибирь», а также на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения — артериях «Минусинск — Беллык» вдоль села Новотроицкое, «Енисейский тракт» близ села Малый Кантат, на старте пути «Новоалтатка — Крутоярский», а также на участке дороги «Роща — Балай» у поселка Роща.

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