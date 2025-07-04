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В ивановских райцентрах ускорили интернет

Инженеры МегаФона построили базовые станции в текстильной столице области Вичуге и в одном из наиболее привлекательных для туристов городе региона – Кинешме. Теперь свыше 100 тысяч местных жителей могут выходить на связь на более высоких 4G‑скоростях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Вичуге« МегаФон» обеспечил качественной связью четвертого поколения и скоростным интернетом микрорайоны с частной застройкой на юге города, в которых проживает несколько тысяч человек. Скорость интернета в жилых кварталах, где были проведены работы, увеличилась на 20% до 40 Мбит/с. В зону телеком-стройки вошли улицы Ударная, Молодежная, Полевая, Филисовская, Луканина, где расположены объекты социального значения: магазины, автозаправки, столовые, мебельная фабрика, автосервис.

Спрос на высокие скорости интернета в Вичуге подтверждает и увеличившийся объем LTE‑трафика. За первые шесть месяцев текущего года пользователи компании скачали более 250 ТБ данных — это на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика в Вичуге также приходится на сети LTE.

«Наши инженеры в оперативном режиме отслеживают нагрузку на сеть. При росте потребления интернет‑трафика мы модернизируем телеком‑оборудование, вводим в эксплуатацию новые телеком-объекты, чтобы жители региона могли пользоваться цифровыми сервисами в комфортном режиме. За счет реализованных технических мероприятий в городах области на 20% выросла скорость мобильного интернета в жилых районах, вблизи культурных объектов и городских достопримечательностей», — сказал Евгений Кочетов, директор «МегаФона» в Ивановской области.

В Кинешме в июне местные жители и гости города активно пользовались связью и цифровыми ресурсами: проговорили около 45 тыс. часов и прокачали в Сети более 220 Терабайт, что сопоставимо с просмотром видео в HD-качестве в течение 235 тыс. часов.

Цифровые улучшения затронули улицы Желябова, Пожарского, Короленко, Рощинскую и др. Новые телеком-объекты связи работают в среднечастотном диапазоне, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Акцент в процессе апгрейда сети был сделан на тех локациях, где требовались улучшения.

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