Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. онлайн-ресурсов

Вход по «Сбер ID» теперь доступен на более чем 50 тыс. сайтов и в приложениях. Это стало возможным, в том числе благодаря новым интеграциям с платформами inSales (e-commerce), TravelLine (гостиничный бизнес) и Bnovo (управление отелями). Внедрение «Сбер ID» в партнёрские решения помогает бизнесу увеличить конверсию заказов и регистраций на 5–20% и сократить время оформления бронирования и оплаты на 23%.

В совместном проекте с TravelLine, единой платформой для онлайн-продаж и управления гостиничным бизнесом, «Сбер» помогает закрывать несколько этапов взаимодействия с гостями. По «Сбер ID» данные гостей автоматически заполняются при бронировании номера и онлайн-регистрации в отеле. По данным TravelLine, после запуска сервиса число отелей, использующих онлайн-регистрацию, выросло на 20%. Анкеты гостей теперь создаются без ручного ввода — достаточно проверить паспорт при заезде. Это минимизировало ошибки в данных и увеличило долю онлайн-регистраций с использованием «Сбер ID» до 17%.

Вместе с inSales, одним из лидеров в создании готовых решений для интернет-магазинов, реализован проект CheckOut 3.0. Это обновлённая страница оформления заказа, которая интегрирует платёжные и логистические сервисы, а также автоматически заполняет данные клиентов с помощью «Сбер ID». Благодаря этой технологии время оформления заказа сократилось на 23%, а конверсия из корзины в покупки выросла на 5%. «Сбер ID» стал основным способом авторизации: пользователи выбирают знакомый и безопасный вход, что ускоряет оплату и снижает число отказов на финальном этапе. Решение уже доступно 30 тыс. партнёров inSales.

А в партнёрстве «Сбер ID» и Bnovo, автоматизированной системы управления гостиничным бизнесом, внедрена функция автозаполнения данных о госте в модуле бронирования. Это сократило время оформления брони в 3 раза — до 10 секунд. Проект стартовал всего месяц назад — и сегодня по «Сбер ID» оформляется уже 10% бронирований. Сотрудничество будет расширяться.

Иван Кузьмин, директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка, сказал: «Забота о каждом клиенте — наш приоритет. Это подтверждают 100 млн пользователей «Сбер ID», растёт и число заявок от бизнес-партнёров. Мы кардинально сократили время подключения к «Сбер ID», и количество доступных поверхностей превысило 50 тысяч. Создавая простые и удобные решения для всех, мы помогаем экономить время, чтобы повседневные задачи решались ещё быстрее и проще».

Виталий Анохин, CPO продукта «Конструктор сайтов e-commerce» платформы inSales, отметил: «Мы постоянно работаем над улучшением продукта не только для наших пользователей, но и для их покупателей. В основе изменений — клиентский опыт, который стал отправной точкой для разработки проекта «Страница оформления заказа». В его состав вошла наиболее знакомая клиентам технология «Сбер ID», при помощи которой они могут безопасно отдавать свои данные для авторизации и оформления заказа, не переживая за их сохранность и кратно сокращая процесс покупки за счёт предзаполненных полей».

Александр Ешмеков, директор по работе с отелями в TravelLine, сказал: «Для нас важно предоставлять гостиничному бизнесу решения, которые помогают ему развиваться, автоматизировать работу и увеличивать доход. «Сбер ID» — это удобный и безопасный способ авторизации, который экономит время сотрудников отеля на ресепшене, сокращает очереди, тем самым повышает качество обслуживания. Для гостя такой способ тоже понятен: он экономит его время и вызывает доверие. А сейчас, когда вокруг огромное количество мошеннических схем, безопасность становится темой номер один».

Маргарита Низамова, директор по продукту Bnovo, отметила: «Bnovo продолжает развивать цифровые инструменты, которые повышают доходность и уровень сервиса объектов размещения. Интеграция

«Сбер ID» — очередной шаг к быстрым и прибыльным бронированиям. Обновление уже доступно всем клиентам Bnovo по умолчанию».

«Сбер ID» для пользователей — это аккаунт для всех сервисов «Сбера» и его партнёров. Такой аккаунт может быть у каждого — клиентом банка быть необязательно, достаточно номера телефона. А «Сбер ID для бизнеса» — это сервис беспарольной авторизации для сайтов и приложений. С его помощью бизнес повышает конверсию в оплату покупки, делает свой сервис удобнее, сокращает расходы на авторизацию.