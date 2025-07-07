CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика
|

«Связь.On» запустил доставку в отделения «Почты России» по всей стране

Теперь клиенты «Связь.On» могут заказывать товары из интернет-магазина с доставкой в любое из 38 тыс. отделений «Почты России» по всей стране. Это особенно удобно для жителей сельской местности и труднодоступных районов, где отделения «Почты» зачастую являются главным центром доступа к современным услугам.

Благодаря новому сервису покупатели в любой точке России смогут выбирать самый удобный способ получения заказов — самовывоз. Это позволяет экономить время и планировать получение посылок в удобный момент, а также пользоваться обновленной инфраструктурой «Почты России»: выделенные окна для выдачи посылок, зоны ожидания, климат-контроль, уголки здоровья и цифровые сервисы. Всё это делает визит в отделение более комфортным и полезным.

«Мы создаем экосистему, где клиент может решать множество задач в одном месте — от покупки техники до получения финансовых и социальных услуг. Причем стремимся реализовать этот подход и за пределами сети собственных мультицентров. «Почта России» — это не просто оператор связи, а важный социальный институт. Подключение отделений «Почты России» к нашей сети — стратегический шаг, который расширяет географию и доступность наших сервисов на всей территории страны», — сказала Дагмара Иванова, один из учредителей и генеральный директор «Связь.On».

«Связь.On» планирует и дальше расширять логистические возможности, чтобы обеспечить максимальное удобство получения заказов в любом уголке России. В перспективе возможна интеграция дополнительных сервисов и усиление партнёрства с другими национальными операторами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Информсистему «Госкадры» превратят в цифровую платформу с ИИ

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

«Яндекс», подвинься. Wildberries открыла сервис по доставке готовой еды. Опрос

Деньги россиян спасены. Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки

Власти заявили о недопустимости выплаты зарплат в России в криптовалюте. За это грозят штрафами

Россия под ударом. Число DDoS-атак на российские компании выросло на 60%. Атаки становятся все сложнее и опаснее

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби
Показать еще