В VK Cloud появилось решение для бизнес-аналитики

В «Магазине приложений» VK Cloud появилось новое BI и ETL-решение Loginom, предназначенное для бизнес-аналитики. Loginom позволяет удобно, безопасно и эффективно работать с данными без локального развертывания. Об этом CNews сообщили представители VK.

Высокоскоростное low-code решение дает возможность оптимизировать сложные ETL-процессы, обеспечивая необходимую скорость, гибкость и масштабируемость для крупных проектов.

Появление Loginom расширяет стек инструментов для бизнес-аналитики на платформе VK Cloud. Его можно использовать вместе с набором других сервисов VK Cloud, предназначенных для построения комплексных решений по работе с данными в облаке: от сбора и хранения, в том числе в объектном S3-совместимом хранилище Object Storage, до обработки, анализа, ML и визуализации. Оплата вычислительных мощностей идет только за потребляемые ресурсы, что выгодно для проектов с неравномерной нагрузкой.

«Согласно исследованию Navicon, объем российского рынка бизнес-аналитики в 2024 г. вырос на 30%. Прогноз на 2025 г. — аналогичный рост. Доля отечественных BI-решений за три года увеличилась с 9% до 68%. Добавление Loginom в экосистему решений VK Cloud — это ответ на растущий спрос рынка. В “Магазине приложений” VK Cloud уже доступны инструменты для бизнес-анализа данных, как на базе open-source, так и разработанные российскими ИТ-компаниями. Все продукты маркетплейса легко и быстро подключить – потребуется несколько кликов, решения уже готовы для работы в надежной инфраструктуре», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

«Размещение Loginom в VK Cloud открывает нашим пользователям возможности для эффективной работы с данными, включая пользователей macOS. Я уверен, что использование облачной инфраструктуры VK Cloud обеспечит гибкость, высокую скорость обработки данных и необходимый уровень безопасности для наших клиентов», – сказал CEO Loginom Company Арустамов Алексей.