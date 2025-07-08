2ГИС представил навигатор для мотоциклистов

2ГИС запустил мотонавигатор — он учитывает особенности движения на двухколесном транспорте, помогает выбирать оптимальные маршруты и двигаться по ним с помощью голосовых подсказок, не отвлекаясь на экран телефона. Никаких лишних уведомлений, только важная информация в нужный момент — это позволяет мотоциклисту сохранять концентрацию на дороге. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Мотонавигатор адаптирован под специфику мотоезды — например, учитывает возможность двигаться между рядов там, где это разрешено. В результате мотоциклисты получают более короткие, удобные и быстрые маршруты, а также точное время прибытия — с учетом средней скорости мотоцикла, дорожной ситуации и соблюдения ПДД. А благодаря доработанному голосовому сопровождению, разработанному специально для мотоциклистов, навигатор позволяет меньше отвлекаться от дороги на экран смартфона. В числе специальных доработок, например, система предупреждений о камерах, которые фиксируют нарушения именно «в спину»: для мотоциклистов это особенно важно, ведь номер у байка находится только сзади.

При этом ограничения скорости отображаются на всех участках дорог, даже там, где нет камер. Это помогает водителю соблюдать правила и держать нужный ритм движения. Как и в автомобильном навигаторе, в режиме мотоведения 2ГИС запоминает камеры, под которыми пользователь уже превышал скорость, и четко подсвечивает эту информацию, делая поездку безопаснее и помогая избежать повторных штрафов.

«В 2ГИС можно построить маршрут на любом транспорте: на общественном, на авто, на велосипеде, самокате, пешком, а теперь — и на мотоцикле. Зачастую мотоциклисты остаются за рамками внимания картографических сервисов — но мы в 2ГИС хотим, чтобы комфортно было всем. Новый мотонавигационный режим — это продуманные маршруты, четкие инструкции и внимание к деталям. Мы первыми в России сделали не просто галочку «мотоцикл», а полноценный механизм, который учитывает настоящие особенности этой техники — от междурядья до камер контроля скорости», — сказал руководитель продуктов транспорта в 2ГИС Максим Березкин.

Навигатор 2ГИС для мотоциклов поддерживает Android Auto и CarPlay — это бесплатно и удобно для тех, у кого на борту уже есть встроенная система, как, например, у новых мотоциклов Harley-Davidson или современных китайских моделей. Маршрут отображается прямо на дисплее мотоцикла, так что смартфон можно не доставать — все нужное видно сразу. А если на руке Apple Watch — направление движения можно отслеживать прямо на запястье, не отвлекаясь от дороги.

А для большего удобства и комфорта мотоциклистов в шлеме голосовые подсказки теперь озвучивает Explosive mike, он же Взрывной Майк — мотоблогер, путешественник, авто- и мотожурналист с тысячами километров за плечами.

Функция уже доступна в последней версии приложения 2ГИС для iOS и Android. Для тех, кто передвигается на скутерах или мопедах, лучше выбрать режим на самокате — он учитывает ограничения на некоторых дорогах.