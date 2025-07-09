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МТС и правительство Пермского края договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе

МТС сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Пермского края. В рамках партнерства стороны договорились о взаимодействии в направлении масштабного развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Прикамья, в том числе вдоль автомобильных дорог. Так, уже в 2025 г. сеть LTE МТС покроет Дорогу Дружбы и ключевой участок автотрассы Пермь-Краснокамск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совместная работа МТС и правительства Пермского края будет продолжена в рамках проектов по модернизации сетей фиксированной связи и улучшению качества мобильной связи на всей территории региона. Обновленная сеть МТС заработает в крупных городах – Чусовом, Березниках, Соликамске - и малых населенных пунктах, преимущественно расположенных на севере региона.

В рамках соглашения МТС будет развивать в Пермском крае не только инфраструктуру стандартной сотовой сети, но и цифровую транкинговую спецсвязь, которая используется при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работает даже при отсутствии мобильной связи.

Также МТС совместно с правительством региона реализуют в Прикамье программу «Чистое небо», направленную на перенос проводов, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Это поможет защитить коммуникации от постороннего вмешательства и сохранить эстетический облик города. Перенос инфраструктуры в первую очередь коснется шоссе Космонавтов и центра города – улиц Сибирская, Ленина и Комсомольского проспекта.

«Пермский край — это регион, где мы не просто развиваем телеком-инфраструктуру, но и активно тестируем и внедряем цифровые инновации. Здесь реализуются пилотные проекты, которые позднее масштабируются на другие территории. Так, например, наш сервис автоматической оплаты проезда «Умная оплата» впервые был запущен в общественном транспорте Перми, а разработки МТС в сфере экомониторинга одними из первых были использованы при отслеживании качества водной среды Кизеловского угольного бассейна. Сегодня мы продолжаем развивать сеть в регионе и внедряем технологии для комфорта и безопасности его жителей», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

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