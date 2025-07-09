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«Рег.ру» запустил облачную среду для отечественного e-mail сервиса

Компания «Рег.ру» предоставила собственное облачное решение для сервиса массовых рассылок Novomail, запущенный в качестве альтернативы ушедшим с рынка России иностранных сервисов, таких как MailChimp, GetResponse и SendGrid. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Новый продукт позволяет компаниям проводить комплексные маркетинговые кампании с e-mail рассылками и управлять базами подписчиков. Платформа полностью соответствует требованиям российского законодательства в области защиты персональных данных и обеспечивает высокую доставляемость писем. Сервис включает автоматическую интеграцию с популярными CRM-системами, поддержку мультиканальных коммуникаций (SMS, push-уведомления), инструменты для A/B-тестирования и персонализации контента, в том числе имеет инструменты для различных ниш бизнеса.

«После ухода зарубежных сервисов многие компании столкнулись с проблемами в клиентских коммуникациях. Наше решение не только восполняет этот пробел, но и предлагает дополнительные функции, адаптированные под специфику российского рынка. Разработку продукта мы запустили в 2023 г. и сегодня предлагаем полноценное готовое решение в качестве замены зарубежных e-mail сервисов», — отметил Константин Куковякин, генеральный директор Novomail.

«Нам удалось настроить высоконадежную облачную среду с уровнем доступности 99,95%, что гарантирует бесперебойную работу даже в периоды максимальной маркетинговой активности. Систему можно масштабировать под пиковые нагрузки, обеспечивая стабильность массовых рассылок при резком росте трафика. Облачное решение также минимизирует риски и повышает безопасность при обработке данных», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиями «Рег.ру».

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