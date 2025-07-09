«VK Реклама» запустила новый формат

В «VK Рекламе» появилась возможность запускать рекламу в историях «ВКонтакте». Новый формат позволит увеличить эффективность кампаний за счет расширения охвата рекламного объявления.

При настройке таргетинга в блоке «Места размещения» рекламодатели смогут выбрать новое место — «ВКонтакте: в Историях», а затем загрузить видео до 30 секунд или изображение. Пример отображения баннера в историях можно предварительно посмотреть в блоке превью.

Размещение в историях доступно для продвижения сообществ и мини-приложений «ВКонтакте», мобильных приложений, лид-форм и сайтов. В разделе «Узнаваемость и охват» новый формат можно настроить для баннерной и видеорекламы. В дальнейшем список объектов продвижения будет расширяться.

«Увеличение возможных форматов показа позволит масштабировать рекламные кампании, экспериментировать с креативами и, как итог, привлекать внимание большего количества пользователей. Ранее запуск рекламы в историях был возможен только в рекламном кабинете «ВКонтакте», сейчас опция появилась в «VK Рекламе». Учитывая предыдущий опыт, мы увеличили время показа ролика в историях. При этом новый плейсмент доступен для рекламных кампаний не только на показы, но и для перформанса», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

Команда «VK Рекламы» продолжает совершенствовать сервис, собирая на одной площадке все самые лучшие рекламные практики и делая его еще более удобным для рекламодателей. Только в этом году появилась возможность запускать объявления в формате «Карусель» и «Коллажи», обновился инструмент расширения аудитории (Look-alike), запустилась аудиореклама. На площадке активно внедряются технологии ИИ для повышения эффективности рекламных кампаний. Уже сегодня в «VK Рекламе» есть инструменты автогенерации изображений, текстовых и видео креативов, подбор релевантных таргетингов, доступны смарт-кампании, позволяющие запускать рекламу в пару кликов.

«На опыте наших клиентов мы видим улучшение показателей рекламных кампаний при использовании функционала «VK Рекламы»: при запуске рекламы сообществ стоимость CPA оказывалась в разы дешевле. Например, у дистрибьютора Gamma Music показатель CPA уменьшился в 2,2 раза по сравнению с аналогичными кампаниями в рекламном кабинете «ВКонтакте», – отметила операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.