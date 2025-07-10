Количество просмотров видео на Rutube за год увеличилось в 7,5 раза

По данным аналитического центра Rutube, количество просмотров на площадке суммарно за шесть месяцев 2025 года превысило 26 млрд, при этом за аналогичный период 2024 г. показатель находился на уровне 3,5 млрд просмотров. Рост год к году составил 7,5 раза. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

При этом в июне 2025 г. количество просмотров в России составило более 4,1 млрд, в то время как в июне 2024 г. речь шла лишь о 475,9 млн просмотров. Рост год к году — в 8,6 раза.

Общее количество просмотров из-за границы за январь-июнь 2025 г. составило 1,3 млрд. Это больше прошлогоднего показателя за аналогичный период в 10,2 раза.

«За последние полгода Rutube сделал большой рывок по многим показателям. Видеохостинг завоевывает внимание новой аудитории, появляются новые авторы и контент. Увеличение количества просмотров в целом по России и из-за рубежа связано с ростом библиотеки контента, а также появлением на Rutube новых проектов, в том числе собственного производства. Еще одна причина — увеличение интереса к площадке со стороны авторов, которые генерируют новый контент, дублируют или переносят видео на Rutube с других сервисов. Мы видим, что прирост библиотеки контента за год на 79% — с 231,9 млн видео в июне прошлого года до 415,9 млн видео в аналогичном месяце этого года», — сказал заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

При этом кратно увеличилось количество каналов. На конец июня 2025 г на Rutube насчитывается 4,2 млн каналов, рост год к году — более чем в три раза. В июне 2024 г. на площадке разместили видео 1,4 млн каналов.

В июне 2025 г. месячная аудитория видеохостинга превысила 80,1 млн человек, что на 86% выше, чем в июне 2024 г. (43 млн пользователей), свидетельствуют данные Mediascope.

Пользователи стали больше времени проводить на Rutube. По данным Mediascope, среднее время на пользователя на платформе в день за шесть месяцев 2025 г. увеличилось на 61% — с 27,1 минуты до 43,6 минуты. Более 60% всех просмотров приходится на UGC-контент. Также популярны такие категории, как «развлечения», «сериалы», «фильмы», «спорт» и «телепередачи».