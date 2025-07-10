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«МегаФон» усилил сеть LTE на Тмутараканской земле

Летний сезон 2025 года подтвердил статус Темрюкского района как одного из ключевых туристических направлений юга России. С июня район принял тысячи туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, а также отдалённых Тюмени и Красноярска. Рост потока отразился на мобильном трафике: к началу лета объем данных в сети «МегаФона» вырос на 15% относительно аналогичного периода прошлого года. Чтобы обеспечить растущие цифровые запросы пользователей, специалисты оператора провели модернизацию базовых станций в местах с высокой нагрузкой. Об этом CNews сообщили представители МегаФона.

Инженеры «МегаФона» улучшили телеком-инфраструктуру в Темрюке, станицах Тамань, Запорожская, Фонталовская, а также в поселках Ильич, Стрелка, Гаркуша. Особый фокус был сделан на ключевом транспортном узле — новом участке трассы А-289 (КраснодарКрымский мост), где добавили средние и высокие диапазоны частот для увеличения пропускной способности. Благодаря этому отдыхающие могут оперативно загружать фото с грязевых вулканов, прокладывать маршруты к винодельням или изучать онлайн-материалы о Тмутаракани — древнерусском форпосте X века.

«Для путешественников стабильный интернет — это не только возможность опубликовать фото заката, но и безопасность: быстрый доступ к онлайн-информации, вызов такси или экстренных служб. После модернизации сети максимальная скорость мобильного интернета в Темрюкском районе достигает 100 Мбит/с, в Темрюке — 150 Мбит/с, в Тамани — 120 Мбит/с. Это позволяет гостям региона свободно пользоваться картами, бронировать жильё, оставаться на связи и работать удалённо, что существенно повышает комфорт отдыха и способствует развитию туристического потенциала района», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Особого внимания заслуживает историческая достопримечательность района — Тмутаракань — место археологических раскопок недалеко от станицы Тамань в Краснодарском крае. Изначально это был греческий город Гермонасса, позже — Таматарха. Выражение «уехать в Тмутаракань» означает отправиться в отдаленное место, что исторически обосновано — город действительно находился на краю русских земель.

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