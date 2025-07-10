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Мобильная связь МТС пришла еще в пять малых сел Забайкалья

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам пять малых и отдаленных сел Забайкальского края. Сверхчеткой голосовой связью и мобильным интернетом МТС теперь могут воспользоваться более 1000 забайкальцев. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование в селе Средняя Талача Карымского района, селе Орсук и населенном пункте Лесоучасток Катангар Петровск-Забайкальского муниципального округа, селе Мангидай Сретенского района и селе Ильинка Читинского района. В населенных пунктах расположены личные и фермерские хозяйства по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Появление высокоскоростного мобильного интернета и стабильной связи МТС улучшит качество жизни сельчан и позволит привлечь цифровые сервисы для повышения урожайности и производства продукции животноводства.

«МТС продолжает работу по развитию и совершенствованию сетей связи в Забайкалье. Устранение цифрового неравенства и покрытие качественной голосовой связью и сетью LTE малых населенных пунктов края является важной социальной задачей, ведь зачастую это отдаленные территории, где люди также нуждаются в банковских, социальных сервисах и онлайн-услугах не меньше, чем жители крупных городов. Современные интернет-технологии должны быть доступны каждому и МТС планомерно ведет эту работу, закрывая «белые» пятна на цифровой карте Забайкалья», – отметил директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

В 2024 г. МТС расширила покрытие LTE-сети в 44 малых населенных пунктах Забайкальского края. Доступ к высокоскоростному интернету и голосовой связи получили жители Дульдургинского, Красночикойского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, Оловяннинского, Сретенского, Читинского, Шелопугинского, Шилкинского, Балейского, Борзинского, Карымского, Могочинского, Кыринского, Улетовского, Акшинского, Чернышевского, Газимуро-Заводского, Хилокского районов и Агинского Бурятского округа.

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