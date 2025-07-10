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На Wildberries появилась экспресс-доставка еды из магазинов «У Палыча»

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) запустила экспресс-доставку продуктов питания от сети фирменных магазинов «У Палыча». На витрине маркетплейса заказать экспресс-доставку до дома уже могут жители Москвы, определенных районов Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Липецка, Твери и Тулы. А в дальнейшем география услуги будет масштабирована до 200 магазинов сети по всей России. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

На данный момент на онлайн-витрине Wildberries представлено порядка 500 позиций под торговой маркой «У Палыча». В ассортимент входят торты, пирожные, кексы и другие кондитерские изделия, блины, осетинские пироги и иные вариации выпечки, равиоли, хумус, пастила, готовая еда, замороженные полуфабрикаты и множество других разнообразных продуктов.

Услуга оформления доставки еды уже доступна на сайте и в приложении Wildberries на iOS и Android. Данное партнерство запущено по модели поставок «Витрина экспресс»: ритейлер самостоятельно хранит, собирает и доставляет продуктовые заказы до двери клиента, маркетплейс в данном случае выступает виртуальной витриной для товаров партнера.

Курьерская служба «У Палыча» будет работать с 9:00 до 21:00. Время доставки продуктов будет зависеть от геолокации клиента: еду привезут в среднем в течение двух часов из фирменного магазина партнера.

В декабре 2024 г. Wildberries объявила о запуске доставки продуктов питания из магазинов ритейл-партнеров. Wildberries будет продолжать создавать проекты по направлению e-grocery с крупными ритейл-игроками, специализирующимися на сервисе по доставке еды и готовых блюд.

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