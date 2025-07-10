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«Ростелеком» запустил 11 базовых станций для жителей малых населенных пунктов Красноярского края

За первые шесть месяцев 2025 г. «Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию 11 базовых станций в малых труднодоступных населенных пунктах Красноярского края. Эти работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Впервые устойчивая мобильная связь четвертого поколения и интернет (4G/LTE) стали доступны в следующих деревнях и поселках: в Верхобродово и Карымской Большемуртинско-Сухобузимского округа, в Николаевке Дзержинско-Тасеевского округа, в Орге Боготольского округа, в Лебедевке и Шалагино Каратузского округа, в Катырыке Таймырского Долгано-Ненецкого округа, в Веселых Ключах и Зарничном Шушенского округа, в Тутончанах Эвенкийского округа, а также в Покровке Манско-Уярского округа.

Евгений Синтишевский, заместитель технического директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «В Тутончанах и Катырыке антенно-мачтовые сооружения подключены с использованием спутниковых каналов связи — это оптимальное решение для обеспечения надежного и стабильного соединения в удаленных районах. В остальных населенных пунктах подключение выполнено с помощью оптоволоконных линий, что позволяет значительно повысить скорость и качество передачи данных для абонентов».

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Строительство инфраструктуры связи является приоритетным направлением нацпроекта “Экономика данных”. Его реализация в регионе ведется не только за счет средств федерального бюджета, но также и краевого. Благодаря господдержке десятки населенных пунктов получат доступ к мобильному интернету в этом году».

До конца 2025 г. по проекту УЦН 2.0 «Ростелеком» планирует построить еще 50 базовых станций в Красноярском крае, а также в соседних регионах — семь в Республике Хакасия и одну в Республике Тыве.

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