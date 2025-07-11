CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Искусственный интеллект на портале госуслуг Подмосковья проверяет документы на социальную ипотеку

В электронную услугу «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» внедрили технологию распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«При заполнении онлайн-заявки на социальную ипотеку пользователь прикрепляет сканы обязательных документов, например: свидетельства о рождении, трудовой книжки, свидетельства о заключении брака. После этого искусственный интеллект мгновенно распознает и анализирует их. Если какие-то документы не прошли проверку, заявителю высвечивается подсказка, и он может тут же их исправить. Ранее подобные ошибки выявлялись позже, когда заявление поступало в ведомство, из-за чего людям могли отказать в предоставлении услуги», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Программа «Социальная ипотека», запущенная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым с 2016 г., помогает привлечь в область квалифицированные кадры. По условиям программы правительство Московской области предоставляет субсидию 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по кредиту. Таким образом, участник выплачивает только проценты по ипотеке.

Оформить социальную ипотеку могут медики, педагоги, молодые ученые, уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка».

В Мингосуправления отметили, что искусственный интеллект на региональном портале уже способен распознавать порядка 250 видов документов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Неизбежный 10G-PON: как проходит внедрение на международном и российском операторских рынках

Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Злоумышленники с помощью нейросети выдали себя за госсекретаря США и обманули нескольких министров и конгрессмена

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

На что ушли 10 миллиардов, выделенных на «Электронный бюджет»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще