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Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Калининграде

В Калининграде заработал каршеринг «Яндекс Драйв». Для аренды доступны больше 100 автомобилей Baic U5 Plus 2025 г. выпуска и Chery Tiggo 4 Pro. Пользователи могут арендовать машины через приложение «Драйва» или «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Краткосрочная аренда оплачивается по тарифам «Минуты» и «Фикс». Для долгих поездок выгодно брать автомобиль по тарифу «Часы и дни». Стоимость минуты начинается от 12,15 руб. Зона работы сервиса охватывает всю Калининградскую область, включая Светлогорск, Зеленоградск, Багратионовск и Черняховск. Завершить аренду можно в пределах Калининграда, в том числе в аэропорту. Подробная зона работы доступна на карте в приложении.

Арендовать машины могут пользователи от 18 лет с водительским удостоверением категории «В». Безопасность в каршеринге обеспечивается с помощью технологий «Яндекса». Все автомобили «Драйва» оснащены телематикой и сотней датчиков, которые помогают стимулировать аккуратное вождение. Например, учитывается резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем.

Калининград стал седьмым городом, где открылся сервис. «Яндекс Драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове и Калининграде.

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