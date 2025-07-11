Мошенники предлагают рожденным в СССР получить «июньские дивиденды»

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую волну инвестиционного мошенничества, направленного против жителей России старше 30 лет. Злоумышленники создали 47 сайтов, на которых от имени известной компании обещают выплатить «июньские дивиденды»: часть дохода от продажи природных ресурсов в сумме до 290 тыс. руб. Специалисты компании F6 направили на блокировку данные веб-ресурсов, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую волну инвестиционного мошенничества. Мошенники используют поддельную новость о том, что известную российскую компанию с 1 июня 2025 г. якобы обязали выплачивать дивиденды от продажи природных ресурсов. Сценарий обмана нацелен на граждан нашей страны, рожденных с 1960 по 1991 гг.

Злоумышленники создали 47 сайтов, на которых размещены такие ложные сообщения. Посетителям этих сайтов предполагают указать свои данные – имя, фамилию и телефон – под предлогом проверки возможности получения несуществующих дивидендов в сумме до 290 тыс. руб. В числе необходимых условий, которые якобы дают право на получение дохода от продажи природных ресурсов, указаны возраст от 30 до 65 лет, отсутствие задолженностей перед банками и «собеседование со специалистом проекта».

На самом деле «специалист проекта» – это сотрудник мошеннического колл-центра. Задача злоумышленников – убедить пользователей внести деньги на депозит, привлекая обещанием быстрого увеличения капитала. После первого перечисления денег жертву убеждают внести еще больше средств до тех пор, как пользователь не раскроет обман или не закончатся деньги. На этом мошенники не останавливаются: под предлогом возврата вложенных средств они могут запрашивать фотографии документов, удостоверяющих личность, для продажи этих данных на теневых форумах и использования в других криминальных схемах. В конечном счете преступники перестанут выходить на связь.

Мошенники пытаются вызвать доверие к ложным обещаниям «дивидендов», публикуя на фальшивых сайтах сообщения с суммами, которые якобы выплатили получателям прямо сейчас, а также фальшивые отзывы.

Аналитики F6 отмечают: киберпреступники используют сценарий инвестиционного мошенничества, нацеленный на «рожденных в СССР», уже долгое время, однако постоянно меняют формат подачи ложной информации. Например, в феврале 2025 г. мошенники предлагали акцию «в честь Масленицы» от имени известной энергетической компании. А в апреле 2025 г. в интернете появились мошеннические сайты с поддельными новостями про несуществующие дивиденды, внешне копирующие сайты известных российских СМИ.

За первое полугодие 2025 г. компания F6 обнаружила 555 доменов поддельных инвестиционных сайтов, созданных по наиболее популярным шаблонам – на 4% больше, чем во втором полугодии 2024 г. (534).

Во втором полугодии эта цифра может оказаться еще выше. Только за первую неделю июля 2025 г. аналитики F6 зафиксировали 47 мошеннических сайтов, которые обещают «июньские дивиденды». Все эти сайты разработаны по типовому шаблону, предположительно, в рамках партнерской мошеннической программы.

Специалисты F6 направили данные указанных мошеннических веб-ресурсов на блокировку.

Инвестиционное мошенничество – одно из самых популярных для киберпреступников направлений, на котором действуют множество группировок. Как правило, злоумышленники предлагают вложить деньги в криптовалюту или фальшивый инвестиционный проект, приобрести ценные бумаги.

«Для привлечения внимания мошенники часто используют популярные бренды, имена известных людей, видеодипфейки с их участием. Трафик на мошеннические ресурсы привлекают разными способами, включая рекламу в Telegram-каналах и социальных сетях, фейковые вакансии с обещанием высокого заработка, звонки по телефону. Мошенники постоянно меняют дизайн шаблонов сайтов, используя актуальные инфоповоды и придумывая собственные, как в случае с несуществующими ”июньскими дивидендами”», – отметил Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Главная рекомендация от специалистов F6, как избежать обмана в таких случаях: не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода. Например, такого, как «дивиденды» по факту рождения.