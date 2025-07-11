RuStore запускает технологию мгновенной загрузки приложений

Магазин приложений RuStore тестирует технологию мгновенной загрузки, которая ускоряет процесс установки мобильных приложений. Первым сервисом, поддерживающим новую технологию, стал мессенджер MAX. Пользователи могут установить его в среднем за 15 секунд. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Благодаря переработке сценария установки удалось сократить время для пользователя. Раньше требовалось внимательно следить за загрузкой в течение 1-2 минут, теперь же опыт стал более бесшовным и занимает несколько секунд», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Новое решение делает более прогнозируемым использование трафика на устройствах. В ближайшие месяцы RuStore планирует расширить список приложений, поддерживающих технологию.

Ранее RuStore оптимизировал процесс скачивания приложений и ускорил их загрузку на 24%. Алгоритм многопотоковой загрузки сокращает риски потери соединения, а сжатие файлов уменьшает объем скачиваемых данных на 22%.