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Сбербанк запустил новую услугу для безопасного возврата переводов

Сбербанк запустил новую функцию возврата денежных переводов прямо в мобильном приложении для клиентов на платформе Android начиная с версии 16.10. Теперь пользователям не придется самостоятельно связываться с получателями или обращаться в службу поддержки банка для решения проблемы неверно перечисленных денег. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как работает новый сервис

Для возвращения неправильно отправленных средств достаточно выполнить следующие шаги: открыть мобильное приложение Сбербанка; перейти в историю операций и выбрать интересующий перевод; зажать кнопку «Запросить возврат».

Получатель немедленно получит уведомление о поступившем запросе и сможет подтвердить возврат в течение 10 дней. Чек подтвердит статус операции как «возврат перевода», исключая любые сомнения относительно характера платежа.

Клиенты, использующие устройства на операционной системе Android, также имеют возможность сразу отправлять переводы обратно, даже не ожидая поступления запроса от отправителя. Для этого необходимо: зайти в историю операций приложения; найти соответствующий перевод; кликнуть на кнопку «Отправить обратно».

Эта операция должна быть выполнена в течение пяти дней с момента зачисления суммы на счет. После подтверждения средства будут возвращены именно на тот счет, с которого были перечислены изначально.

Дополнительная защита от мошенничества

Новая услуга в том числе защищает клиентов от распространенного вида мошеннических схем, связанных с якобы случайными переводами. Иногда злоумышленники специально осуществляют переводы на чужие карты, чтобы потом под разными предлогами попытаться заставить жертву перевести средства на другие счета. Сервис возврата позволяет быстро и безопасно возвратить деньги именно на тот счет, с которого они поступили.

Сервис абсолютной бесплатный и не расходует ваш лимит на переводы. Деньги возвращаются строго на исходный счет отправителя.

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