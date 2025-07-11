CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«СДЭК Фулфилмент» объявляет о переходе в статус D2C-оператора с полным циклом услуг

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет о стратегическом развитии своего подразделения «СДЭК Фулфилмент». Компания переходит от классического фулфилмента к позиционированию себя как D2C-оператора, предлагающего онлайн-брендам комплексное решение для управления всем циклом прямых продаж – от хранения товара и обработки заказов до маркетинга, CRM, аналитики и удержания клиентов. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Суть трансформации заключается в интеграции экспертизы в области performance-маркетинга, построения воронок продаж с собственными мощностями в логистике, складской обработке и мультиканальной доставке.

Для владельцев и топ-менеджеров онлайн-брендов ключевая выгода — это синергия данных и процессов на всем пути. Объединение логистической экспертизы с маркетинговыми сервисами создает единую data-платформу. Эта интеграция позволяет повышать рентабельность маркетинга, строить персонализированный клиентский опыт, увеличивать пожизненную ценность клиента.

«Мы не просто реагируем на запрос зрелых игроков e-commerce — владельцев брендов, топ-менеджмента, digital-директоров и продавцов, переходящих на D2C, — мы создаем новый стандарт для клиентов, отвечая на их потребность в консолидации сервисов у одного технологичного партнера, снижении операционной сложности управления подрядчиками и масштабировании без пропорционального роста штата, — сказал Евгений Бахарев, директор «Фулфилмент СДЭК». — Глубокая интеграция логистического исполнения и маркетинговой аналитики в единый контур управления — наше ключевое отличие, позволяющее строить персонализированный опыт и устойчивые прямые отношения с клиентами на каждом этапе воронки».

Запуск нового позиционирования «СДЭК Фулфилмент» как D2C-оператора с полным циклом услуг стартовал в июне 2025 г. Компания ориентирована на сотрудничество с технологичными и амбициозными онлайн-брендами, стремящимися выстроить устойчивые отношения с конечными потребителями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Неизбежный 10G-PON: как проходит внедрение на международном и российском операторских рынках

Дырявое ПО пишут не только для Windows. Старейший и любимый миллионами почтовый клиент в Linux оказался невероятно опасным

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Злоумышленники с помощью нейросети выдали себя за госсекретаря США и обманули нескольких министров и конгрессмена

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

На что ушли 10 миллиардов, выделенных на «Электронный бюджет»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще