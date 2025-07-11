В четырех якутских селах впервые появилась сеть «МегаФона»

Жители Арылаха, Кутаны, Сарданги и Тербяса теперь могут использовать связь и мобильный интернет в сети «МегаФона». Инженеры оператора запустили в селах телеком-оборудование с поддержкой 4G. Дополнительная базовая станция появилась в Качикатцах, снизив нагрузку на сеть и увеличив скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В поселениях, где ранее не было сети «МегаФона», поставили современные базовые станции обеспечив устойчивое LTE‑покрытие на скоростях до 70-80 Мбит/с. Почти 4000 местных жителей могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и приложениями, общаться в мессенджерах и листать ленты в соцсетях. Также у них появилась возможность звонить с помощью технологии VoLTE с улучшенным качеством звука.

В Качикатцах, где проживают 800 человек, уже стояло телеком-оборудование «МегаФона». Благодаря дополнительной станции удалось значительно разогнать скорости интернета – до 85-90 Мбит/с. Также снизилась нагрузка на сеть и увеличилась емкость сети, это значит, что большее количество устройств могут одновременно подключаться к сигналу без потери скорости и качества соединения.

«Села, где мы установили новое оборудование, находятся на отдаленных и труднодоступных территориях. Не у всех местных жителей есть возможность ездить в город или ближайший более крупный населенный пункт. А качественная связь и мобильный интернет позволяют дистанционно пользоваться государственными и банковскими услугами, получать образование, работать, обращаться за медпомощью онлайн. Мы понимаем всю важность и значимость мобильного интернета для жителей отдаленных сел, поэтому планомерно расширяем покрытие 4G в регионе. Только за первую половину 2025 г. наши специалисты построили около 50 базовых станций», — сказала директора «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.