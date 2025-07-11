В России разработали первую интерактивную карту людей поблизости для геосоциального приложения Blink

В приложении для шеринга локации с друзьями Blink появилась новая функция — «Люди вокруг». Это интерактивное отображение профилей и текущих статусов пользователей на карте, которое показывает, кто из них находится поблизости. Видно только тех людей, которые самостоятельно дали разрешение отображать свое местоположение на карте. Об этом CNews сообщили представители Blink.

За первую неделю ее открыли более 715 тыс. раз, а суммарное количество открытий профилей пользователей превысило 1,4 млн. На данный момент функция доступна только на iOS. В ближайшее время разработчики планируют выпустить версию и для устройств Android.

В «Люди вокруг» попадают не все пользователи рядом, а только до 50 человек, которые находятся в радиусе 3 км, чтобы интерфейс не был перегружен.

Функция работает на основе анонимизированных и приблизительных данных о локации — точное местоположение не отображается. Это позволяет сохранять приватность и оставаться на связи с реальными людьми рядом. Теперь пользователи могут знакомиться, читать статусы друг друга и приглашать на активности вроде прогулки, похода в кино или совместных занятий спортом.

Узбекистан стал лидером по доле вовлеченности — 26% всех активных пользователей iOS уже ознакомились с функцией. На его долю также пришлось 21% всех открытий и 14% пользователей, которые открыли «Люди вокруг».

В Белоруссии и Кыргызстане вовлеченность составила по 12%, с одинаковыми показателями по количеству пользователей (5%) и открытий (5%). В Турции интерес чуть ниже — 10% вовлеченности, 1% открытий и 1% пользователей.

Россия, несмотря на вовлеченность в 10%, лидирует по количеству открытий — 65% от общего числа открытий функции. На страну приходится 72% всех пользователей функции на iOS.

Наибольшая вовлеченность зафиксирована в Республике Саха и Кемеровской области, где раздел «Люди вокруг» открывали 11% всех активных пользователей iOS. В топ также вошли Челябинская, Ленинградская и Свердловская области — по 10% вовлеченных пользователей.

Хотя по уровню вовлеченности Московская область уступает другим (8%), она лидирует по количеству пользователей, открывших функцию — 17%. Регион также опережает другие по количеству открытий — 18%.

Новосибирская область, Пермский край, Нижегородская область и Краснодарский край демонстрируют вовлеченность от 9% до 10% с количеством открытий и пользователей в пределах 2-5%.

«Представители GenZ активно используют смартфоны и приложения для общения. Мы внимательно следим за запросами своей аудитории, поэтому реализовали в Blink новый функционал, который позволит пользователям безопасно знакомиться друг с другом, делиться важными статусами и получать опыт совместных онлайн и офлайн активностей», – сказал Максим Климчук, сооснователь геосоциального приложения Blink.