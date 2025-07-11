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«Яндекс Маркет» упростил для продавцов работу с карточками товаров

«Яндекс Маркет» обновил инструменты для работы с карточками товаров: изменил таблицу вариантов и дал возможность продавцам создавать свои критерии для объединения в карточках. Теперь магазинам будет удобнее обновлять ассортимент и вводить новые позиции, а покупателям – проще выбирать. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Продавцы могут самостоятельно выбирать признаки для объединения товаров в группы. «Предприниматели лучше других знают, по каким характеристикам необходимо объединять их карточки в варианты. Именно поэтому мы дали им возможность самостоятельно указывать любые параметры категории в качестве отличительного признака — до трех-пяти. Такое количество не запутает покупателей при выборе товара и поможет сфокусироваться на самом важном», — сказала старший менеджер продукта в «Яндекс Маркете» Дарья Кузнецова.

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Яндекс Маркет
«Яндекс Маркет» упростил для продавцов работу с карточками товаров

«Яндекс Маркет» также обновил процесс работы с таблицей вариантов, чтобы продавцам было понятнее, почему товары не сгруппировались. Для этого появилась кнопка «Проверить ошибки», которая позволяет узнать, все ли в порядке с данными еще до создания группы товаров.

При этом ошибки, которые были допущены, отобразятся в отдельной колонке таблицы. Оперативно исправить их, если проблема сразу во всей (например, указаны разные бренды), поможет опция «Заменить всем».

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