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СДЭК упростил получение заказов AliExpress — теперь по коду из приложения

СДЭК добавил выдачу заказов AliExpress по коду из приложения — как еще один способ получить посылку быстро и без лишних шагов. Теперь покупателю достаточно назвать код, отображаемый в приложении AliExpress, без предъявления паспорта или СДЭК ID. Новый формат работает с 16 июля 2025 г. и доступен по всей России в ПВЗ и постаматах. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Новая опция не отменяет привычные сценарии получения заказа: СДЭК по-прежнему предлагает курьерскую доставку, самовывоз с предъявлением документа, а также получение по SMS-коду. Однако выдача по коду из приложения AliExpress становится самым быстрым вариантом — особенно для тех, кто ценит скорость и предпочитает управлять посылками в один клик.

«Покупатель не должен вникать в нюансы логистики — наша задача упростить процесс до одного действия. Выдача по коду позволяет убрать все лишнее между заказом и клиентом», — сказал исполнительный директор СДЭК Артем Островский.

Решение реализовано в рамках стратегического партнерства с AliExpress, которое началось в 2021 г., и направлено на повышение удобства оформления заказов — одного из ключевых факторов лояльности в онлайн-торговле. Учитывая конкуренцию на рынке доставки, компании важно оставаться гибкой: у покупателей должно быть несколько сценариев получения — под каждый формат и жизненный ритм.

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