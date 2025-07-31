«МегаФон» модернизировал сеть LTE в Марьяновке

Жители Марьяновки Омской области теперь смогут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами на скорости до 150 Мбит/с. «МегаФон» обновил инфраструктуру связи и добавил дополнительный слой LTE, за счет чего удалось увеличить емкость сети и расширить покрытие 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Марьяновка – поселок городского типа, который изначально был станцией на Транссибирской железнодорожной магистрали. Со временем поселение разрослось и на сегодня насчитывает более 8,5 тыс. жителей. Чтобы равномерно распределить растущую нагрузку на сеть, а также увеличить покрытие и скорости мобильного интернета, компания провела модернизацию действующего телеком-оборудования.

В обновленную зону покрытия сети четвертого поколения попали социальные объекты, жилые дома, а также часть железной дороги и вокзал. Через железнодорожную станцию в поселке проходят как пригородные электрички, так и междугородние поезда, в том числе дальнего следования. Пассажиры и сотрудники железной дороги теперь также могут воспользоваться обновленной сетью «МегаФона». Ожидая отправления поезда, они могут решать рабочие задачи, скачивать фильмы или электронные книги в дорогу.

Связисты учли и густонаселенность территории, поэтому использовали высокочастотный диапазон, обеспечивающий быструю и стабильную передачу данных сразу для большого количества абонентов, которые подключились к сети одновременно.

«Потребление мобильного трафика в сельских поселениях региона постепенно растет. Как показывает обезличенный анализ абонентской активности, в Марьяновке объем сгенерированного трафика вырос за последние месяцы на 3%. Чтобы наши абоненты могли пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортных скоростях и стабильном соединении, «МегаФон» регулярно улучшает параметры сети. В первом полугодии медианная скорость скачивания в нашей сети составляет 33,11 Мбит/с, а в Омске – до 37 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

Обновление телеком‑сети оценили и путешественники. Марьяновка находится относительно недалеко от Омска, что делает ее доступной для однодневных поездок. Объектом внимания туристов становятся памятники истории – остатки защитных крепостей и редутов, а также свидетельства Гражданской войны 1917-1919 гг.