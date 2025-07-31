«МегаФон» обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика

С 1 августа 2025 г. «МегаФон» обнуляет трафик на официальный сайт воздушной гавани Геленджика, которая возобновила свою работу в начале июля 2025 г. Теперь все абоненты оператора вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт получат оперативный доступ к табло прилетов и вылетов, правилам провоза багажа и животных, погоде в городе-курорте и дополнительным услугам аэропорта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Это решение особенно актуально в разгар туристического сезона: 18 июля 2025 г. аэропорт Геленджика после длительного перерыва вновь стал принимать самолеты. С января 2025 г. сам город посетили уже около 1 млн человек, что на 7,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., свидетельствуют данные администрации Геленджика.

Пакет мегабайт не будет расходоваться на любых страницах сайта gelaero.ru. По данным «МегаФона», портал аэропорта демонстрирует активный рост: посещаемость увеличилась втрое в сравнении со средними показателями последних лет, когда было открыто воздушное пространство. Пик активности пришелся на 9 июля 2025 г. — в этот день официально объявлено о старте работы аэропорта. Трафик на gelaero.ru будет обнуляться автоматически у всех клиентов оператора на территории России с положительным балансом счета.

Чаще всего сайт аэропорта посещают абоненты в возрасте от 35 до 44 лет (38%) и от 25 до 34 лет (23,5%). При этом мужчины интересуются полетами чаще женщин — на них приходится более 65% от всего интернет-трафика, свидетельствует аналитика «МегаФона». Помимо жителей южных регионов, рейсы в город-курорт смотрят туристы из Москвы, Калининграда, Владивостока, Смоленска, Санкт-Петербурга, Самары и ХМАО.

«В дороге счет часто идет на минуты, а доступ к информации о рейсах критически важен. Мы сделали сайт аэропорта бесплатным для абонентов, чтобы туристы могли спокойно проверить все нужное: от статуса рейса и времени регистрации до номера выхода на посадку, не думая об остатке интернета. Это позволит пассажирам сосредоточиться на главном — самом путешествии», — сказала руководитель бизнес-юнита тарифов и услуг «МегаФона» Татьяна Сулава.

Оператор также ведет ежегодную работу по подготовке телеком-сети Геленджика к турсезону. Благодаря модернизации оборудования скорость мобильного интернета на территории аэропорта теперь достигает 150 Мбит/с, а в самом городе — 100 Мбит/с.