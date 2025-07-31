«МегаФон» улучшил интернет в торговом центре Ярославля

«МегаФон» ускорил мобильный интернет для арендаторов и посетителей торгового центра «Аура» в Ярославле. Теперь скорость передачи данных внутри здания может достигать 50 Мбит/с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в кинотеатре, детских зонах, на фуд-корте и парковке.

Внутри четырёхэтажного здания специалисты оператора разместили базовую станцию, что позволяет пользоваться услугами связи и передачей данных со скоростью до 50 Мбит⁄с.

Телеком‑оборудование работает в современном 4G диапазоне, обладающем высокой ёмкостью и большой проникающею способностью сигнала. Таким образом все посетители молла, площадь которого составляет 120 тысяч кв. м., смогут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами без задержек.

«Архитектурные особенности таких современных зданий как торговый центр в несколько этажей с плотной планировкой, создают серьёзные препятствия для распространения мобильного сигнала. Чтобы обеспечить связью все уголки торгового комплекса, мы смонтировали разветвлённую антенно‑фидерную систему внутри здания. Такое решение гарантирует высокое качество сигнала внутри молла и бесшовное покрытие между внешней и внутренней сетью, чтобы каждый сотрудник и посетитель смог пользоваться быстрым мобильным интернетом. Установка базовой станций не только улучшила приём сигнала внутри здания, но и снизило нагрузку на базовые станции в этой части города, что в итоге повысило качество сигнала для всех абонентов», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области».