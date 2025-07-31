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Модульбанк запустил услугу удаленного открытия ПВЗ под ключ

Модульбанк обновил услугу по открытию пункта выдачи заказов под ключ. Теперь весь процесс можно пройти удаленно.

Свой собственный ПВЗ — это вариант инвестиций для предпринимателей и продавцов на маркетплейсах, где возможна быстрая окупаемость, выдача заказов приносит доход круглый год. Для продавцов это еще и возможность приумножить выгоду от продаж своего товара.

Специалисты Модульбанка открыли уже более 200 пунктов выдачи заказов. Они проанализируют локации, спрогнозируют доход, помогут купить или открыть ПВЗ с нуля, под ключ выстроят все процессы, обучат персонал и выведут ПВЗ на прибыль.

«Летом аренда недвижимости дешевле, поэтому можно выгодно открыть точку, а к осенне-зимнему сезону — уже быть на пике выручки», — сказал Артем Кунгурцев, руководитель направления ПВЗ в Модульбанке.

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