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Ozon запустил сервис для купли-продажи карточек товаров

Ozon запустил «Магазин карточек» – пространство для покупки и продажи карточек товаров между продавцами. Раньше продавцу и покупателю приходилось искать друг друга за пределами площадки, сейчас – Ozon предложит удобную площадку для сделок и поможет организовать процесс. Инструмент будет актуален тем, кто передает бизнес партнеру, хочет быстро запустить новый ассортимент без необходимости создавать карточку с нуля. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В Магазине карточек товара можно купить или продать карточку с уже собранными отзывами, рейтингами, оформленным контентом и характеристиками, а также показателями для расчета позиции в поиске. Это позволит продавцам монетизировать труд и ресурсы, вложенные в создание и продвижение карточки. Покупатель, в свою очередь, получит сильную карточку, с которой можно сразу выходить на рынок.

Покупка и продажа карточек будет происходить между продавцами в личном кабинете. Покупатель выбирает карточку, оформляет заявку и резервирует ее — после этого стороны переходят в чат Ozon, обсуждают детали, заключают договор и обмениваются документами. Когда обе стороны подтверждают готовность к сделке, начинается перенос карточки в кабинет покупателя — он занимает не более пяти дней.

Для оплаты покупатель переводит согласованную сумму на расчетный счет продавца. Реквизитами стороны обмениваются в чате Ozon, а для подтверждения оплаты покупатель может направить платежку или выписку из банка. Стоимость услуги переноса списывается автоматически с баланса покупателя в личном кабинете.

Магазин доступен российским продавцам со статусом юридического лица или индивидуального предпринимателя.

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