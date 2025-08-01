«МегаФон» ускорил интернет в «Зеленом театре» на ВДНХ

Зрителям и участникам мероприятий в «Зеленом театре» на ВДНХ теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет на максимальной скорости до 585 Мбит/с. Это стало возможным благодаря модернизации телеком-оборудования, работающего на территории площадки. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зоне «Зеленого театра» поддерживается технология MIMO, способная принимать сигналы от множества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это особенно важно во время фестивалей и шоу, когда сотни абонентов в одной локации одновременно подключаются к сети.

Кроме того, в локации работает технология VoLTE, позволяющая совершать звонок с помощью сети 4G и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Сигнал обновленного телеком-оборудования охватывает не только зрительный зал и прилегающие зоны театра, но и часть соседнего «Останкино» — одного из старейших столичных парков.

«Театр стал культовым местом для москвичей, настоящее место силы, объединившее поколения: здесь выступали как Леонид Утесов и Аркадий Райкин, так и современные поп- и рок-группы. Только с начала года абоненты «МегаФона» использовали в зоне театра более 23 ТБ мобильного интернета — это демонстрация того, насколько локация любима москвичами. Мы продолжаем развивать сеть по всей Москве, чтобы местные жители и гости столицы могли с комфортом наслаждаться прогулками по самому большому городу страны», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

«Зеленый театр» на ВДНХ — одна из старейших летних сцен Москвы. Открытая в 1939 г., она принимала звезд советской эстрады и симфонические оркестры. Сегодня, после масштабной реконструкции, здесь проходят музыкальные фестивали, киноконцерты и вечерние спектакли под открытым небом. Театр вмещает до 3500 зрителей и входит в число популярных культурных мест столицы.