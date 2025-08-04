«Стор» от «Точка Банка» встроил агрегатор служб доставки в конструктор интернет-магазина

Сервис для создания интернет-магазинов «Стор от «Точка Банка» встроил агрегатор служб доставки в витрину магазина. Предприниматель сможет самостоятельно управлять стоимостью доставки и выбирать удобные условия для ее оплаты. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Доставка работает «из коробки», предпринимателю не нужно заключать отдельные договоры с логистическими компаниями. Сразу после регистрации продавец может принимать заказы и отправлять их по всей России.

«Стор» предлагает различные сценарии оплаты: продавец выбирает ПВЗ и на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счет покупателя, продавца или по модели 50/50. Такое решение снимает главный барьер – непредсказуемые расходы на логистику. Когда доставка оплачивается продавцом, он заранее не знает, сколько она будет стоить: например, доставка в Москве может стоить 150 руб., а во Владивосток – уже 1 тыс. руб. С новым агрегатором предприниматель избавлен от этих рисков: если платит покупатель, сумма рассчитывается автоматически при оформлении заказа.

«Стор» позволяет тестировать разные гипотезы: условно, бесплатная доставка (оплаченная продавцом) может влиять на спрос, а доставка за счет покупателя может сделать цену на товар более конкурентной. Такой выбор особенно важен для начинающих предпринимателей, где даже 200 руб. разницы могут повлиять на конверсию.

Функция доставки настраивается продавцом в витрине: если оплачивает продавец, то покупатель видит сроки и адреса ближайших ПВЗ; если платит покупатель – добавляется стоимость доставки в выбранный пункт без наценок.

«Мы встроили логистику прямо в витрину, потому что видим: доставка – один из самых частых запросов от предпринимателей. Чтобы упростить этот процесс и сделать покупку комфортной для клиента, мы добавили больше гибкости в настройке оплаты и условий доставки. Уже сейчас для получения заказов доступны более 17 тыс. партнерских ПВЗ», – сказал лидер сервиса «Стор» от «Точка Банка» Николай Нафтулин.