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Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам»

Мессенджер Max и «Инфотекс Интернет Траст» протестировали оборудование для подключения к «Госуслугам». Подключение Max к ЕСИА выполнено с помощью протокола аутентификации OpenID Connect.

Протокол OpenID Connect позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и Max. Реализация протокола аутентификации – аппаратная, поставщиком оборудования выступила компания «Инфотекс Интернет Траст».

Max закупил оборудование и выполнил требования по подключению.

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