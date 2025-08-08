Исследование «Авито»: российские предприниматели в среднем тратят до 42 тыс. руб. в месяц на рекламу

Развитие онлайн-площадок и рекламных платформ упрощает ведение собственного бизнеса. С их помощью предприниматели могут автоматизировать рутину, быстрее привлекать новых клиентов, увеличивать средний чек и масштабироваться. Эксперты «Авито Рекламы» опросили более 1 тыс. владельцев бизнесов старше 18 лет, чтобы понять, какие рекламные площадки наиболее востребованы среди данной аудитории, и какие бюджеты предприниматели готовы потратить на промо своих товаров и услуг.

Респонденты развивают свое дело в разных нишах. Чаще всего они ведут бизнес в категории «Красота и здоровье» — так ответили 11% респондентов. Далее следуют «Строительство, ремонт и отделка» (8%), «Одежда и обувь» (7%), «Образование» (6%), а также «Деловые услуги» и «Перевозки» — по 5% каждая.

Интересно, что разрыв в числе мужчин и женщин, которые ведут свое дело, небольшой: 507 респондентов против 577 соответственно. Городами с самой большой предпринимательской активностью стали Уфа и Краснодар (по 18%), Ростов-на-Дону (17%) и Москва (15%).

Большинство предпринимателей ведут свой бизнес на сайтах с объявлениями — так ответили 47% участников опроса. Социальные сети используют 35% респондентов, а маркетплейсы — 26%. Еще 24% развивают свое дело в офлайне.

Рекламные инструменты используют большинство респондентов (55%), еще 26% планируют подключить их в ближайшее время. Без дополнительных решений для продвижения в онлайне обходятся 19% участников опроса.

Если говорить о рекламных каналах, то чаще всего предприниматели выбирают мессенджеры и сайты с объявлениями — их используют 34% и 31% респондентов соответственно. На третьем месте — социальные сети (20%). В топ-5 также вошли цифровая реклама в точках продаж или пунктах выдачи заказов (16%) и реклама у блогеров (15%).

Наиболее эффективным инструментом для привлечения клиентов и увеличения продаж предприниматели назвали рекламу на классифайдах и маркетплейсах — так ответили 25% респондентов. Реклама в мессенджерах набрала 24%, а таргетированная реклама в соцсетях — 14%.

«Предприниматели, как правило, закрывают разнообразные задачи — от ведения бухгалтерии до запуска продвижения — собственными силами. У них нет времени и ресурсов разбираться в нюансах всех рекламных платформ, которые есть на рынке. По этой причине им важно вести все процессы в едином окне. Площадки электронной коммерции дают такую возможность. С их помощью малый и средний бизнес размещает товары и услуги, рассказывает о своих преимуществах, а также таргетирует рекламу на аудиторию, готовую к покупке — и все в одном контуре. Мы в «Авито» развиваем технологии таким образом, чтобы релевантную рекламу видели целевые пользователи, которые вероятнее заинтересуются предложением бизнеса. Это улучшает пользовательский опыт с одной стороны, и оптимизирует рекламные бюджеты предпринимателей с другой», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Что касается расходов на продвижение, то 44% владельцев бизнеса тратят на рекламу товаров и услуг до 20 тыс. руб. в месяц. Еще 20% выделяют на это до 50 тыс. руб., а 12% — до 70 тыс. В среднем рекламный бюджет российских предпринимателей составляет 42 тыс. руб. в месяц.