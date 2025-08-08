CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Яндекс Go» создал более 300 парковок для самокатов в регионах России с начала сезона

В 2025 г. «Яндекс Go» организовал дополнительную парковочную инфраструктуру для СИМ в 10 городах. К концу сезона оператор увеличит количество парковок в 2,5 раза — до 800 шт. Они появятся еще в шести городах России, например, в Воронеже, Ставрополе и Челябинске. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Больше всего парковок появилось: в Калининграде — 65, в Екатеринбурге — 52, и в Ростове-на-Дону — 23. В Москве в 2025 г. «Яндекс Go» организовал 30 новых парковок, еще 45 запланированы до конца сезона. Чаще всего сервис создает их из алюминиевых дуг или наносит наземную разметку из термопластика.

Места для парковок определяются совместно с городскими администрациями и транспортными структурами. Чаще всего дополнительные стоянки нужны у пересадочных узлов — метро, железнодорожных станций, остановок. По данным «Яндекс Go», у них начинаются и завершаются 50% поездок — самокаты комбинируют с другими видами транспорта и используют, чтобы проехать «последнюю милю». Запросы на безопасные места для стоянки также присылают пользователи кикшеринга и полевые специалисты сервиса — скауты ежедневно исследуют город, расставляя самокаты.

Чтобы поддерживать порядок СИМ на парковках, сервис также добавил в приложение подсказки, которые помогают оставить самокат в правильном месте. В начале поездки или перед ее завершением теперь можно открыть панораму города из «Карт» и сориентироваться на местности — увидеть, как выглядит парковка и что ее окружает, а затем построить маршрут до удобной точки остановки.

