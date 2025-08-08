«Яндекс» запустил платформу для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж и ИИ-ассистентом

«Яндекс» открыл доступ к новой SaaS-платформе KIT. Она поможет бизнесу быстро и без привлечения разработчиков создать независимый интернет-магазин под ключ, привлечь клиентов и получить первые продажи. В магазине сразу будут работать все необходимые решения для онлайн-продаж: чекаут с оформлением заказов в один клик без регистрации в магазине, оплата и BNPL, доставка. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

KIT поможет бизнесу решить все задачи, связанные с запуском, работой и развитием интернет-магазина. Платформа предлагает оптимизированные UX-шаблоны для создания сайта и всю готовую инфраструктуру. В продукте доступны инструменты для управления товарами и заказами, интеграция со складскими системами, службы доставки, оплаты, кассы, CRM и др. На платформе также можно обратиться к ИИ-ассистенту, который поможет освоиться с KIT и покажет аналитику по магазину. «Яндекс» продолжит развивать ИИ-ассистента, чтобы он помогал пользователю решать больше разных задач.

В первую очередь воспользоваться платформой могут компании и предприниматели, которые торгуют товарами в таких категориях, как fashion, beauty, CEHAC, DIY, детские товары, дача и сад, товары для дома. Чтобы начать работать с KIT, нужно подать заявку. К октябрю 2025 г. продукт станет доступен всем продавцам независимо от категорий товаров.

«Чтобы наладить онлайн-продажи, недостаточно только создать интернет-магазин. Нужны целая инфраструктура и трафик. Платформа содержит в себе все необходимое на базе технологий «Яндекса» и его партнеров. Задача платформы — не только помочь создать сайт интернет-магазина, но и развивать его в дальнейшем, чтобы он стал для бизнеса независимым и значимым каналом продаж», — сказал Владислав Голоднюк, руководитель KIT.

Для работы с KIT не нужны навыки разработки. На платформе доступны шаблоны интернет-магазинов в зависимости от категорий товаров. Каждый из них уже SEO-оптимизирован, что позволит сайту привлекать больше органического трафика и эффективно продвигаться с помощью рекламы. Важная особенность созданных на платформе магазинов — чекаут с оплатой в один клик. Клиентам магазина не потребуется регистрация для оформления заказов — данные об удобных адресах доставки, способах оплаты и BNPL автоматически добавятся из сервисов «Яндекса». Эти и другие решения доступны на платформе благодаря ее интеграции с сервисами «Яндекса» и его партнеров.