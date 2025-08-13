CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Smart Engines представила модуль для безопасного распознавания QR-кодов и паспортов РФ в Telegram

Специалисты Smart Engines представили высокоточный модуль на базе искусственного интеллекта для сканирования QR-кодов и распознавания печатных и рукописных паспортов РФ прямо в Telegram. Новая технология позволяет автоматически вводить данные без необходимости покидать мессенджер и без пересылки изображений на внешние сервера. Ранее разработчики сделали доступным аналогичный функционал на платформе Max.

Ученым компании удалось внедрить алгоритмы ИИ непосредственно в мини-приложения мессенджера. Технически запуск программного кода реализуется за счет технологии WebAssembly – она позволяет добавить в любой веб-интерфейс возможность сканирования QR-кодов и банковских карт, а также печатных и рукописных данных основного разворота паспорта РФ и страницы с пропиской. В отличие от пересылки изображений через мессенджер модуль Smart Engines работает полностью локально на устройстве пользователя. Это означает, что никакие данные не покидают устройство, а их извлечение происходит строго в мини-приложении. Технология доступна в мобильной, десктопной и веб-версии Telegram.

С новым модулем бизнес может легко расширить свои цифровые услуги на аудиторию мессенджера, превышающую 1 млрд пользователей. Технология открывает путь к созданию полнофункциональных и безопасных мини-приложений, реализующих привычные пользовательские сценарии: платежи и переводы по СБП, автозаполнение данных банковской карты, а также подтверждение личности по паспорту. Высокая скорость работы даже на маломощных устройствах обеспечивается сверхбыстрыми 4,6-битными нейросетями. Модуль не использует графических ускорителей и одинаково качественно работает на любых платформах и в браузерах.

«Аудитория Telegram сегодня насчитывает сотни миллионов активных пользователей, что делает его привлекательной платформой для бизнеса. Наша команда сделала возможным безопасное распознавание QR-кодов, банковских карт и паспортов в любой цифровой среде, включая веб-страницы и мессенджеры. Технология не пересылает пользовательские данные на внешние сервера, что позволяет нашим клиентам не беспокоиться о рисках утечки. С новым модулем банки, финтех-компании, онлайн-магазины, сервисы доставки и другие корпоративные заказчики могут предложить своим пользователям привычное обслуживание на любой платформе», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Решение доступно на любых устройствах вне зависимости от архитектуры и операционной системы. Программные продукты Smart Engines включены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России и относятся к классу искусственного интеллекта.

