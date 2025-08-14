CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-ПО Интернет-доступ
|

T2: голосовой трафик в российских мессенджерах вырос в 6 раз за несколько дней

T2, российский оператор мобильной связи, зафиксировал резкий прирост трафика в Max. С 9 августа число пользователей нового мессенджера на сети Т2 выросло в 2,4 раза – на 139%. Общий трафик мессенджера увеличился более чем в 6,5 раза. Голосовой трафик в Max, OK и VK вырос в шесть раз.

Мессенджер Max начал резко набирать аудиторию с 10 августа. На этой неделе аудитория мессенджера ежедневно демонстрировала экспоненциальный рост: плюс 33% пользователей в понедельник в сравнении с воскресеньем, плюс 40% во вторник к предыдущему дню и плюс 68% в среду. Общий трафик мессенджера прирос за эти дни на 558% – в 6,5 раза. При этом трафик голосовых вызовов в мессенджерах Max, OK и VK увеличился с 9 августа в 6 раз, ежедневно показывая более чем двукратный рост.

В середине июля на фоне высокого публичного интереса к мессенджеру Т2 запустила безлимит на Max. Мессенджер стал доступным без ограничений по интернет-трафику для абонентов популярных пакетных тарифов. Клиенты смогли пользоваться мессенджером без расхода основного пакета интернета и без дополнительных платежей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще