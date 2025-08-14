CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Интернет-ПО
|

Центр безопасности Max отчитался о первых результатах работы

Центр безопасности мессенджера Max отвечает за работу с жалобами пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7.

В июле текущего года центром было заблокировано более 10 тыс. телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытки выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Удалено более 32 тыс. вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям.

Центр безопасности передает информацию о мошенниках в Минцифры России и пожизненно блокирует аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе. Max считает безусловным приоритетом безопасность пользователей, активно привлекает к сотрудничеству партнеров из числа лидирующих компаний в направлении кибербезопасности в России и намерен предпринимать решительные меры по борьбе с недобросовестным поведением на платформе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Китай потребовал у американцев миллионную компенсацию за кражу технологий производства микросхем

Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще