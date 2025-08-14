Центр безопасности Max отчитался о первых результатах работы

Центр безопасности мессенджера Max отвечает за работу с жалобами пользователей и пресечение мошеннических активностей. Специалисты центра используют автоматизированные технические системы и мониторят обращения пользователей в режиме 24/7.

В июле текущего года центром было заблокировано более 10 тыс. телефонных номеров мошенников, которые чаще всего предпринимали попытки выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов. Удалено более 32 тыс. вредоносных и спам-документов до нанесения ущерба пользователям.

Центр безопасности передает информацию о мошенниках в Минцифры России и пожизненно блокирует аккаунты, которые предпринимали попытки мошеннических действий на платформе. Max считает безусловным приоритетом безопасность пользователей, активно привлекает к сотрудничеству партнеров из числа лидирующих компаний в направлении кибербезопасности в России и намерен предпринимать решительные меры по борьбе с недобросовестным поведением на платформе.