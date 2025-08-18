«Антикор» «Контур.Фокуса» научился определять связи чиновников по прошлому месту работы ​

«Контур.Фокус» стал точнее выявлять риск конфликта интересов. Теперь можно определить связи между подрядчиками и прошлым местом работы служащего или местом работы родственников. Даже если после увольнения прошло несколько лет, а связанная компания участвует в закупках сейчас – система это покажет. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При ручной проверке достаточно сложно выявить, что служащий в прошлом был сотрудником компании-подрядчика, поэтому часто такой конфликт интересов остается незамеченным. Система «Антикор – выявление риска конфликта интересов», созданная на базе «Контур.Фокуса», закрывает эту слепую зону. Для запуска проверки достаточно указать данные прошлого места работы служащего, и система за минуты проверит тысячи компаний на аффилированность.

«Антикор» поможет повысить прозрачность госзакупок – теперь выявлять аффилированных подрядчиков реально еще на этапе приема заявок. Таким образом, недобросовестный служащий не сможет действовать в личных интересах и обеспечивать подряды фирме, с которой связан. Своевременно выявленный конфликт интересов позволит исключить влияние служащего при проведении контрольных мероприятий, распределении субсидий и преференций.

«Антикор» выявляет не только формальное учредительство или руководство, но и косвенные связи через прошлую занятость и родство. Система определяет наличие риска и показывает детали связей: был ли госсслужащий учредителем или руководителем коммерческой компании, принимала ли связанная компания участие в тендерах. Все это обеспечит более точное соблюдение служащими требований федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, от 27.07.2004 № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” и от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”.

Елена Катаева, руководитель группы по работе с государственными органами «Контур.Фокуса»: «Антикор – выявление риска конфликта интересов» – это инструмент для реальных профилактических действий. Раннее выявление связи служащего с прошлым местом работы позволит своевременно принять меры: запросить объяснения, отстранить от принятия решения, отклонить заявку на участие в госзакупках или получение субсидий. Это решение для конкретного снижения коррупционных рисков и перехода от реактивных проверок к проактивной защите института госзакупок. Риск-ориентированный подход позволит сконцентрироваться на нейтрализации реальных нарушений – «Антикор» поможет быстро и точно их идентифицировать. Можно сказать, что «Антикор» уже стал стандартом выявления риска конфликта интересов в десятках регионов, включая Екатеринбург, Коломну, Киров, Нижний Тагил, Тульскую область, Алтайский край, ЯНАО и другие. Систему ценят за скорость, глубину проверки и способность находить связи, которые раньше ускользали от внимания».