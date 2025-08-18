«Авито Работа» запускает фильтр «Крупные компании» для поиска вакансий от надежных работодателей
«Авито Работа» представляет новый фильтр «Крупные компании». Достаточно в один клик выбрать фильтр, и откроется подборка вакансий от крупных компаний. Это упрощает поиск для соискателей, которые ценят устойчивость и репутацию работодателя, а работодателям — привлекать квалифицированных специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».
На главной странице сервиса среди популярных категорий вакансий появилась новая кнопка «Крупные компании». При нажатии на нее соискатель в один клик попадает к отфильтрованному списку, где собраны предложения от крупных работодателей. При выборе фильтра система автоматически настраивает критерии, избавляя пользователей от необходимости ручной настройки. При этом привычная навигация и другие фильтры остаются доступными, позволяя при необходимости уточнять параметры поиска.
Рейтинг крупных компаний формируется на основе анализа внешних рыночных данных, включая авторитетные рейтинги работодателей, финансовые показатели компании и активность на платформе, что обеспечивает объективность и достоверность списка.
Функция уже доступна на платформе «Авито Работы».
«Проведенный нами опрос выявил четкие тенденции в поведении соискателей. Для 35% респондентов определяющим фактором при выборе работы является стабильность компании-работодателя, а для 18% — ее статус как крупного и известного игрока рынка. Эти данные подтверждают наш стратегический курс на создание инструментов, которые помогают пользователям находить не просто работу, а надежное место для профессионального развития. Новый фильтр — это не просто техническое решение, а важный шаг в построении прозрачного и доверительного рынка труда», — сказал Иван Беляков, директор Trust&Safety «Авито Работы».