Два «малых» поселения в Красноярском крае впервые получили доступ к 4G

Около 500 жителей сельской глубинки Красноярского края получили надежное покрытие LTE-сети и уверенный прием сигнала как дома, так и на улице. «МегаФон» построил базовые станции в Стерлитамаке Абанского округа и Березовке Ачинского округа. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

До Стерлитамака ехать на автомобиле из Красноярска около пяти часов. Деревня относится к категории «малых». В ней постоянно проживают всего около 100 человек. Из объектов социальной инфраструктуры есть фельдшерско-акушерский пункт, а ближайшая школа находятся в районном центре – поселке Абан, – расположенном в 15 километрах.

Построенная в Стерлитамаке базовая станция позволит местным жителям всегда оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости связываться с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов или вызвать врача на дом. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Сотовую связь в Березовке ждали более 300 человек. В селе есть школа, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры. Мобильный интернет 4G на максимальной скорости до 50 Мбит/с позволит жителям звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, за считанные минуты скачивать и загружать «тяжелые» файлы, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Мобильный интернет делает жизнь не только более комфортной, но и перспективной. Сельские жители могут обучаться новым профессиям, найти удаленную работу, развивать свой бизнес через интернет-магазины. Подрастающему поколению станет проще готовиться к занятиям, пользоваться образовательными платформами и электронным журналом, например, не только в школе, но и дома», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.

Строительство инфраструктуры шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Перед нами стоит цель разработать и успешно внедрить разнообразные цифровые сервисы, перевести предоставление государственных услуг в электронный формат. Чтобы жители сельских территорий могли ими пользоваться, необходима соответствующая телеком-инфраструктура, строительство которой сегодня ведется благодаря краевому и федеральному бюджетам. Развитие сотовой связи является одним из ключевых направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря господдержке 81 населенный пункт Красноярского края получит доступ к мобильному интернету в этом году», – сказал министр цифрового развития края Николай Распопин.