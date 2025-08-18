CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС прокачала связь на месте старинного эвенкийского стойбища

МТС усовершенствовала покрытие мобильной сети в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Специалисты модернизировали оборудование и увеличили скорости мобильного интернета МТС в селе Чекунда, которое возникло в конце XIX века на месте одного из старинных эвенкийских стойбищ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате модернизации скорость мобильного интернета МТС выросла на 30% и увеличилась емкость сети. Связь, мобильный интернет и цифровые сервисы экосистемы стали еще доступнее в одном из самых отдаленных и малонаселенных пунктов Хабаровского края: Чекунда находится на границе с Амурской областью, на сегодняшний день там проживают чуть более 200 человек.

«Мы всегда стараемся уделять особое внимание малым и удаленным территориям с небольшой численностью населения и развивать там сеть также, как и в крупных городах Хабаровского края. Так этим летом компания подключила к высокоскоростному мобильному интернету село Савинское Ульчского района, и село Уська-Орочское Ванинского района. МТС – активно участвует в программе устранения цифрового неравенства, ведь связь – это не просто вопрос удобства жителей, это базовая необходимость. Теперь жители малых сел Хабаровского края могут позвонить родственникам, вызвать врача или экстренные службы, оформить заявления и документы онлайн», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

